GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemTatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
HaberlerGündem Haberleri Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu
ABONE OL

Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

13.07.2022 - 00:11 | | İHA
Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı. 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının da normalin altında olduğu gözlemlendi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanı ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, 13 ülkenin meclis ve senato başkanı ile görüştü

Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Tatilciler dönüşe geçti: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Sri Lanka'da sular durulmuyor! Devlet Başkanı Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi

Sri Lanka'da sular durulmuyor! Devlet Başkanı Rajapaksa’nın ülkeyi terk ettiği iddia edildi