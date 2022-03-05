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Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘bürokratlara gözaltı’ haberlerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Habere konu olayla ilgili işlem tesis edilen bir bakanlık personeli olup, anılan kişiyle ilgili Bakanlığımız daha önceden idari işlem başlatmış ve kişi açığa alınmıştır” denildi.

05.03.2022 - 17:56 | | İHA
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan ‘bürokratlara gözaltı’ haberlerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı internet sitelerinde yer alan “Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/operasyonu” haberlerine ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Bugün bazı internet sitelerinde “Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/ operasyonu” başlığıyla yapılan haberlerdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu olayla ilgili işlem tesis edilen bir bakanlık personeli olup, anılan kişiyle ilgili Bakanlığımız daha önceden idari işlem başlatmış ve kişi açığa alınmıştır. Gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturulmaya ilişkin yapılan bu haberlerle ilgili doğru bilgiyi kamuoyuna saygıyla bildiririz” ifadelerine yer verildi.

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