Tarım ve Orman Bakanlığı yeni taklit ve tağşiş listesini yayınladı! Sağlığınız için bu markalara dikkat!

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda testlerini sürdürüyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamaya devam ediyor. 41 yeni ürün ifşa edildi.

41 YENİ ÜRÜN

Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine 22 Ocak itibarıyla 41 ürün daha girdi. Sakıncalı ürünler arasında bu kez peynir, sucuk, tereyağı, zeytinyağı, kaşar, kıyma ve bazı baharatlar yer aldı. Liste birçok ildeki vatandaşın sağlıyla nasıl oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Listede tam 41 ürün yer aldı.

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BAKANLIK FİRMALARI İFŞA ETMEYE DEVAM EDİYOR

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

DENETİMLER LABORATUVARDA YAPILIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.