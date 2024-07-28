Tarihin derin izlerini taşıyan İlyas Bey Külliyesi keşfedilmeyi bekliyor

Binlerce yıllık geçmişi, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Ege’nin incilerinden olan Aydın, 23 antik kentinin yanı sıra ören yerleri ve yapılarıyla da tarihe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Didim ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve “Filozoflar Kenti” olarak ün yapan Milet Antik Kenti’nin eteklerinde bulunan İlyas Bey Külliyesi, ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Tarih ve kültürün derin izlerini taşıyan İlyas Bey Külliyesi, kültürel mirası yakından tanımak ve bu eşsiz yapının ruhunu hissetmek için ziyaretçilerini bekliyor.

Anadolu Beylikleri dönemine ait olan İlyas Bey Camii ve yanındaki medrese ile hamam yapıları grubunu içeren İlyas Bey Külliyesi, her geçen gün tarihseverlerin rotalarına girmeye devam ediyor.

İlyas Bey Külliyesi, 1404 yılında Menteşeoğulları Beyliği’nden İlyas Bey tarafından yaptırılırken, restorasyonu tamamlanan caminin en önemli özelliklerinden birisi ise kubbesinin büyük olmasıdır. Mermerden yapılan ihtişamlı mihrabı ise caminin bir diğer güzelliği olarak dikkat çekiyor. Medrese ve hamamı da bulunan Türk-İslam mimarisi olan bu külliye, Millet’in yanı başındaki önemli yapılardan sadece bir tanesidir. Bölgede Pireli Han, Menteşeoğulları Kervansarayı, Dört Sütunlu Cami gibi birçok önemli eser de yer alıyor.

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