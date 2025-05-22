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Tam 800 yıldır ayakta! Bir çivi bile çakılmadı

22.05.2025 - 10:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tam 800 yıldır ayakta! Bir çivi bile çakılmadı

Samsun'un Terme ilçesinde bulunan Danişmentliler Dönemi'ne ait 800 yıllık Terme Yeni Camisi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Terme’nin en eski camilerinden biri olarak bilinen ve uzun yıllar bayram ve cuma namazlarında kullanılan Danişmentliler Dönemi'ne ait çivisiz ahşap camiinin restorasyonu, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor.

Tam 800 yıldır ayakta Bir çivi bile çakılmadı

Kültürel miras olan cami, tabanı taşlar ile belirli bir yüksekliğe kaldırılmış ahşap unsurların birbirine geçme sütun tekniğine sahip olmasıyla da dikkat çekiyor.

Tam 800 yıldır ayakta Bir çivi bile çakılmadı

Caminin son durumu hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Tarihimizi koruyor, kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz.

 

Samsun’umuzun Terme ilçesinde yer alan, Danişmentliler Dönemi'ne ait yaklaşık 800 yıllık Terme Yeni Cami’mizde restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz.

Tam 800 yıldır ayakta Bir çivi bile çakılmadı

Bu kıymetli yapıyı, özgün dokusuna zarar vermeden güçlendiriyor ve restore ediyoruz. Hedefimiz; camimizi hem ibadet hem de kültürel miras açısından en iyi şekilde geleceğe taşımak" dedi.
Restorasyon işleminin yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor.

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