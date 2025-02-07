Tam 2 bin yıllık! İnternetten 10.000 TL'ye satışa çıkardılar
07.02.2025 - 09:24Güncellenme Tarihi:
Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.
Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.
Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü.