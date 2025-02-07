GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTam 2 bin yıllık! İnternetten 10.000 TL'ye satışa çıkardılar
HaberlerGündem Haberleri Tam 2 bin yıllık! İnternetten 10.000 TL'ye satışa çıkardılar

Tam 2 bin yıllık! İnternetten 10.000 TL'ye satışa çıkardılar

07.02.2025 - 09:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Tam 2 bin yıllık! İnternetten 10.000 TL'ye satışa çıkardılar

Bursa'nın İznik ilçesinden çıkarıldığı düşünülen 2000 yıllık sikkeler, internet üzerinden satışa sunuldu.

Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapmış dünyaca ünlü tarihi kent İznik'te internet üzerinden tarihi sikkelerin satışa sunulması herkesi şok etti. Bir alışveriş sitesinde tarihi kent İznik'ten çıkartıldığı iddia edilen 2 bin yıllık sikkelerin satışa sunulması dikkat çekti.

Polis ekipleri, tarihi eserleri internetten satışa sunanların peşinde düştü.

Güncel Haberler

Bakanlıktan Nevzat Bahtiyar hamlesi! Aldığı cezaya itiraz etti
#Gündem

Bakanlıktan Nevzat Bahtiyar hamlesi! Aldığı cezaya itiraz etti

Antalya 14 Şubat'ı fırsata çevirdi! 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti
#Gündem

Antalya 14 Şubat'ı fırsata çevirdi! 30 ülkeye 75 milyon dal çiçek ihraç etti

İstanbul'da fabrikada yangın paniği!
#Gündem

İstanbul'da fabrikada yangın paniği!