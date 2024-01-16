Taksirle ölüme neden olma ne demek? TCK’ya göre taksirle ölüme neden olma cezası nedir?

Hukuki olarak anlamı kişinin bilerek ve isteyerek yapmış olduğu hareketin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması sonucu istemediği sonucun meydana gelmesidir.

Basit taksirle adam öldürme suçu failin, dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda neticesini öngörmeden oluşacak suçu teşkil eden fiilleri gerçekleştirmesidir. Basit taksirde fail, neticeyi öngörmeden hareket eder. Basit taksirle adam öldürme suçu için en alt sınırdan ceza verilmektedir.

Ceza hukukunda kural olarak kusurluluk kasıtlı hali ile olur ancak taksir istisnai bir durumdur. Taksirin kasttan ayrıldığı nokta, taksirde neticenin meydana gelmesini istememektir. Ancak taksirle işlenen suçlarda her ne kadar istenmeyen sonuç ile suç işlenmiş olsa da taksirle suç işleyen kimse cezalandırılacaktır.

Taksirle adam öldürme suçu, kişinin yapmış olduğu hareketin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle birinin ölümüne neden olmasıdır. Taksirle öldürme suçu, Türk Ceza Kanunu (TCK)’nda Kişiye Karşı İşlenen Suçlar kısmında, Hayata Karşı Suçlar bölümünde 85. maddede yer almaktadır.

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