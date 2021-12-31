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Taksim'de yılbaşı kutlamalarına kameralı takip

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı TAKSİM Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından kameralı takip yürütülüyor.

31.12.2021 - 18:42 | | Rojda ALTINTAŞ - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)
Taksim'de yılbaşı kutlamalarına kameralı takip

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi, kameralar son kontrollerden geçirildi. Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil araç içindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tarafından kameralı takip yürütülüyor.

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