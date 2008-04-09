Tahir Kaya her şeyi anlattı

Akdeniz Üniversitesi’nde çıkan olaylarda Ömer Ulusoy ile birlikte tabancayla ateş ederken görüntülenen ve saklandığı evinde yakalanan Tahir Kara, polisteki ifadesinde şunları söyledi:



“Bana bir arkadaşım telefon etti, ’Üniversite karıştı. Ülkücüleri dövüyorlar’dedi. Ben de hemen üniversiteye gittim. Olbia Çarşısı yanında 15-20 kişilik bir grupla buluştum. Bu kişilerden bazılarını tanıyor, bazılarını da tanımıyordum. Ömer Ulusoy’un ise ismini bilmiyordum. Ben bazen Ülkü Ocakları’na ve MHP İl Başkanlığı’na giderim. Ulusoy’u oraya gittiğim sıralarda görür selamlaşırdım. Kendisini tanımam. Biz beklerken 150-200 kişilik bir grup Akdeniz Üniversitesi Hastanesi tarafından bize doğru geliyordu. Çünkü hastane önünde polisler varmış. Yurt önünde de polislerin olduğunu biz kaçarken gördük. Polisleri görünce diğer grup kaçmaya başladı. Bizim üzerimize doğru geliyorlardı. Ben de korkutmak amacıyla ateş ettim. Tabanca kuru sıkıydı. Sonra polis bizim ters istikametimizde kaldı. En önde biz vardık, arkamızda karşı grup, onların arkasında ise polis vardı. Sonra kaçtık.”



Tahir Kara, tabancayı ateş ettikten sonra İ.A.T. adındaki arkadaşına verdiğini, hemen bir berbere gidip tanınmamak için saçlarını kısa kestirdiğini söyledi.



Evinde 4 kurusıkı tabanca bulundu







Solculara ateş ederken kameralara takılan Ülkücü Tahir Kara’nın evinde 4 kurusıkı tabanca ve nacak bulunduğu öğrenildi. Lise mezunu olan 19 yaşındaki Kara üniversite sınavına hazırlanıyor.













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