Taciz ateşi açan 8 terörist etkisiz hale getirildi! MSB duyurdu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.



Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!#MSB pic.twitter.com/65onMmxQQy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2022