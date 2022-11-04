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Taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

04.11.2022 - 12:13 |
Taciz ateşi açan 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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