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Taciz ateşi açan 19 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.05.2022 - 13:56 | | DHA
Taciz ateşi açan 19 terörist öldürüldü! MSB duyurdu

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 19 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. 

Taciz ateşi açan 19 terörist öldürüldü MSB duyurdu

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