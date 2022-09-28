Tabanca, tüfek ve uyuşturucular ele geçirildi, 12 şahıs tutuklandı

Aksaray’da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) ve Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri şehrin huzur ve güvenliği, suç ve suçlularla mücadele edilmesi çerçevesinde 1 haftada kent genelinde uygulama ve denetimler yaptı. Şehrin birçok noktasında gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tüm araçlar durdurularak bir bir arandı. Araçlarla birlikte sürücü ve yolcularında tek tek arandığı, sorgulandığı denetim ve uygulamalarda 1 hafta içinde toplam 340 araçla 3 bin 400 şahıs denetimden geçirildi. Şahıs sorgulamalarında hırsızlık suçundan 16 yıl 8 ay, uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıl 9 ay, uyuşturucu ticareti suçundan 7 yıl, dolandırıcılık suçundan 5 yıl, fuhuşa teşvik ve aracılık suçundan 5 yıl, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay, hırsızlık suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 33 şahıs yakalanırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine kondu. Araçlarda yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 42 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet av tüfeği, 9 adet av tüfeği fişeği, 47,02 gram sentetik cannabinoid maddesi, 10,49 gram esrar maddesi, 1,22 gram eroin maddesi, 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca, av tüfeği ve narkotik maddeler ile ilgili 8 şahsa adli işlemler yapılırken, kumar oynatıldığı tespit edilen kıraathanede yapılan denetimlerde kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa 7 bin 276 TL idari para cezası kesildi. Kahvehanelerin faaliyetinden men edildiği uygulama ve denetimler çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Halkımızın huzur ve güveni için suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.