'Süslü kadınlar' İzmir’de pedal çevirdi

Otomobilsiz yaşama ve kadın haklarına dikkat çekmek amacıyla 2013 yılında İzmir’de başlatılan ‘Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’, bu yıl 30 ülke ve yaklaşık 200 kentte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Etkinliğin ana turu ise İzmir’in Karşıyaka ilçesinde düzenlendi. İzmir’de pedal çeviren kadınlar, Karşıyaka Atatürk Anıtı’nda buluştu. Anıttan yola çıkarak turu tamamlayan kadınlar yeniden meydanda bir araya geldi. DJ performanslarının kadınlara eşlik ettiği etkinlikte, dünyaya örnek bir ‘kadın ve bisiklet hareketi’ sergilenmesi hedeflendi. En güzel kıyafetlerini giyerek bisikletlerini rengarenk süslerle donatan kadınlar, hareketin bir parçası oldu.

‘HEP HAYALİNİ KURMUŞTUM’

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu’nun yıllar içinde İtalya’dan Almanya’ya Kanada’dan Hindistan’a birçok ülkede binlerce kadının bisiklete binmeyi öğrenmesine ve bisiklet kullanımını günlük hayatlarına dahil etmelerine vesile olduğunu belirten etkinliğin kurucusu Sema Gür, “Kadının gücünü bütün dünya görüyorsa ne mutlu. Bisiklet turu bütün dünyada devam ediyor. Bizim memleketimizde her sene bunu iştirak etmek bizlere mutluluk veriyor. Yurt dışında yaşadığım dönemde hep bunun hayalini kurmuştum. Şimdi çok mutluyum. Kadının gücünü göstermeyi amaçlıyoruz. Adı ‘Süslü Kadınlar’ ama aslında aklımız süslü. Üzerimizdekiler değil" dedi.

‘KADINLAR İŞE DE BİSİKLETLE GİTMELİ’

Tura katılan kadınlardan Özlem Aslan, “Bu tura daha önce de defalarca kez katıldım. Farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bisiklet kullanımının artmasını istiyoruz. Ben kadınların iş kıyafetleriyle her gün bisiklet kullandığını görmek istiyorum. Kendim de öyle yapıyorum. İşe bisikletle gidip geliyorum. Çok keyifli bir etkinlikteyiz. Güzel vakit geçiriyoruz hem de tüm dünyaya mesaj veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bisiklet turu için kıyafetlerini özenle seçtiğini anlatan kadınlardan Gülgün Özerkan, “İzmir’de 7 yıldır bu tura katılıyorum. Kadınların her yerde olduğunu göstermek istiyoruz. Egzozsuz bir hayat istiyoruz. Bir araya geliyoruz, eğleniyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Bu kadar renkli kadını bir arada görmek çok güzel. Beylere de tavsiye ediyorum. Gelsinler. Bugün için önceden hazırlandım. Bisikletimi süsledim" dedi.

Tura katılan erkeklerden Mehmet Asi de “Kadınların her zaman yanındayız. Onların tüm haklarının destekçisiyiz. Erkeklerin de bu turda yer almasını son derece önemsiyorum. Bugün her şey çok güzel" diye konuştu.