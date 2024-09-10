Sürücü koltuğuna 12 yaşındaki çocuk oturdu, cep telefonuyla görüntü çekerken kaza yaptı

Kaza, pazar günü akşam saatlerinde Beyşehir ilçesi Esence Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesinden izin almadan kendilerine ait hafif ticari aracı alan M.A.K., gezintiye çıktı.

HIZINI ARTIRINCA KAZA GELİYORUM DEDİ!

Seyir halindeyken bir elinde direksiyon diğer elinde cep telefonu, bu anları kaydetmeye çalışan M.A.K., hızını artırınca direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki araziye savruldu.

ACI İÇİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI

Kaza anı ve yaralanan M.A.K.’nin acı içinde bağırışları kameraya yansıdı. Mahallelinin ihbarı üzerine gelen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan M.A.K.’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.