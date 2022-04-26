Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK/YPG'li 10 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
26.04.2022 - 19:46 |
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."