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Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde PKK/YPG'li 10 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.

26.04.2022 - 19:46 |
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi."

 

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