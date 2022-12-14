GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı
ABONE OL

Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı” denildi.

14.12.2022 - 19:10 | | İHA
Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan PKK/PYD/YPG mensubu 4 şahıs yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin PKK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

AK Partili Turan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu

AK Partili Turan'dan 'İmamoğlu' açıklaması: Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu

Kar dalgası geliyor! Meteoroloji tarih ve gün verdi, İstanbul dahil çok sayıda ili vuracak

Kar dalgası geliyor! Meteoroloji tarih ve gün verdi, İstanbul dahil çok sayıda ili vuracak

Öğrenci servisi 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 18 yaralı

Öğrenci servisi 100 metreden uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 18 yaralı