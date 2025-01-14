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Suriye’de yeni yönetimden Türkiye’ye ilk ziyaret

Suriye’de yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

14.01.2025 - 22:11 | | İHA
Suriye’de yeni yönetimden Türkiye’ye ilk ziyaret

Dışişleri Bakanlığından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Suriye’deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, beraberindeki üst düzeyli heyetle 15 Ocak 2025 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın’ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir” denildi.

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