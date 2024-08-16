Suriye'de peş peşe iki deprem! Hatay'da da hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 120 kilometre mesafede, merkez üssü Suriye'nin Hama kenti olan 5,2 ve 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Saat 13.18'de meydana gelen deprem, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

Sarsıntının merkez üssü Hatay'ın Yayladağı ilçesine 120 kilometre uzaklıkta.