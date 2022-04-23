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Gündem'Süperstar' gözaltına alındı! Tatil cenneti Bodrum'da 80 milyon TL'lik vurgun
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'Süperstar' gözaltına alındı! Tatil cenneti Bodrum'da 80 milyon TL'lik vurgun

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, vatandaşlardan kar payı vaadiyle para topladığı ileri sürülen emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., annesi ve babasının da arasında yer aldığı 5 kişi gözaltına alındı. Lüks yaşantısı nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenilen Alev Y. ve diğer şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

23.04.2022 - 20:20 | | Cavit AKGÜN- Fırat AKAY/ MUĞLA, (DHA)
'Süperstar' gözaltına alındı! Tatil cenneti Bodrum'da 80 milyon TL'lik vurgun

Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan bir firmanın sahibi Alev Y., vatandaşlardan para toplayıp kiraladıkları evlerden kar payı vereceğini söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte ise firma tarafından vatandaşlara herhangi bir ödeme yapılmamaya başlandı. Aylardır ödeme alamayan vatandaşlar, polise giderek firma ve yetkilisi hakkında şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili inceleme başlatılırken, 20'den fazla şikayetçinin olduğu belirtildi. Ayrıca, mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon TL topladığını iddia etti.

ÇEVRESİNDE 'SÜPERSTAR' LAKABIYLA TANINIYOR

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y. ve annesi Mesude Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, firma sahibi Alev Y.'nin lüks hayat sürmesi nedeniyle çevresinde 'Süperstar' lakabıyla tanındığı öğrenildi.

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