Sultangazi'de Pitbull dehÅŸeti! 'Sahibi 'tut' deyince saldÄ±rdÄ±'

DÃ¼n akÅŸam saatlerinde Sultangazi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kiÅŸi Pitbull cinsi kÃ¶peÄŸiyle basketbol sahasÄ±na gelmiÅŸti. KÃ¶peÄŸi saha iÃ§erisinde salarak, oradakilere korku dolu anlar yaÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±. O kÃ¶pek 2 kiÅŸiyi yaraladÄ±ktan sonra belediye ekiplerince uyuÅŸturucu iÄŸne ile vurularak barÄ±naÄŸa gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Sultangazi Belediyesi Hayvan BarÄ±naÄŸÄ± tarafÄ±ndan yakalanan pitbull cinsi kÃ¶pek mÃ¼ÅŸahede altÄ±nda tutulmaya devam ediyor. DÃ¼nkÃ¼ saldÄ±rÄ± ile ilgili 2 kiÅŸi suÃ§ duyurusunda bulundu. Sultangazi Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± ekiplerin ise o kÃ¶peÄŸi dÃ¼n parka getiren kiÅŸi hakkÄ±ndaki arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Â

"KIÅžKIRTMAK Ä°Ã‡Ä°N 'TUT' GÄ°BÄ° BÄ°R ÅžEY SÃ–YLEDÄ° ONDAN SONRA KÃ–PEK SALDIRDI"

Muhammed Can DeÄŸirmenci, "Biz basketbol oynuyorduk. 5 kiÅŸi yanlarÄ±nda kÃ¶pekle geldiler. 4 kiÅŸi gitti. Tek kiÅŸi kaldÄ±. O kalan yanÄ±mÄ±za kÃ¶pekle geldi. Ben de 'KÃ¶peÄŸi gÃ¶tÃ¼r kimse yaralanmasÄ±n' dedim. Ben bunu dedim diye, kÃ¶peÄŸi saldÄ±. Ben de topu atarak dikkatini daÄŸÄ±ttÄ±m kÃ¶peÄŸin. KÃ¶pek bizim Ã¼zerimize koÅŸtu tellere tÄ±rmandÄ±k. Ã‡ite tÄ±rmanmÄ±ÅŸken 'TasmasÄ±nÄ± tak gÃ¶tÃ¼r' dedim. Kemerini gÃ¶sterip 'Bende tasma yok kemer var' dedi. KÃ¶pekten kaÃ§arken kÃ¶pek Ã¼zerime koÅŸtu. KarnÄ±ma saldÄ±rdÄ±. Elimle ittim, kaÃ§tÄ±m. Tam kaÃ§arken Ã¶nÃ¼me geÃ§ti kÃ¶pek. Bir anda ayaÄŸÄ±mdan Ä±sÄ±rdÄ±. Yere dÃ¼ÅŸtÃ¼m. AyaÄŸÄ±mÄ± kapÄ±nca tekme attÄ±m kÃ¶peÄŸe. Biri dikkatini daÄŸÄ±ttÄ± kÃ¶peÄŸin. KÃ¶pek ona koÅŸtu. Ben de o sÄ±rada kaÃ§tÄ±m. Benim ayaÄŸÄ±mÄ± Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÃ§in benim modum dÃ¼ÅŸtÃ¼. ArtÄ±k dayanacak gÃ¼cÃ¼m kalmamÄ±ÅŸtÄ±. KÃ¶peÄŸin yanÄ±ndaki kiÅŸi onu kÄ±ÅŸkÄ±rtmak iÃ§in bir ÅŸeyler soyledi. 'Tut' gibi bir ÅŸey sÃ¶yledi. Sonra kÃ¶pek saldÄ±rdÄ±" dedi.

"UYKUMDAN UYANIP YA KÃœÃ‡ÃœK Ã‡OCUKLARA SALDIRSAYDI DÄ°YORUMÃ¶Â

Muhammed Can DeÄŸirmenci "Bana saldÄ±rÄ±rken etrafta Ã§ocuklar vardÄ±. OnlarÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼m, hadi ben bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼m ya onlara saldÄ±rÄ±rsa diye endiÅŸe ettim. Doktor 'KarÄ±n bÃ¶lgeni kurtarmÄ±ÅŸsÄ±n. OrayÄ± tutsaydÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸardÄ±n. Zaten zÄ±playarak sana saldÄ±rmÄ±ÅŸ, dÃ¼ÅŸerken oranÄ± parÃ§alardÄ±. AyaÄŸÄ±nda da Ä±sÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yer damara gelmemiÅŸ' dedi. Hala canÄ±m acÄ±yor. Uykudayken aklÄ±ma iki de bir o kÃ¶pek geliyor. KÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuklar geliyor. Onlara saldÄ±rsaydÄ± ne olacaktÄ±? O geliyor. Ä°ki de bir uykumdan uyanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

"O HAYVANI O HALE GETÄ°REN ASIL HAYVANDIR"

Baba Ã–zdal DeÄŸirmenci "Biz haberi alÄ±nca ÅŸok olduk. Hastaneye gidince durumunu Ã¶ÄŸrendim. Beni mutlu eden Ã§ocuÄŸun bunu hafif atlatmasÄ± oldu. Daha kÃ¶tÃ¼ de olabilirdi. AÄŸlanacak halimize sevindik resmen. Ã‡ocuÄŸa saldÄ±rtmÄ±ÅŸ kÃ¶peÄŸi. Kaza olmuÅŸ olsa belki anlayÄ±ÅŸ gÃ¶sterilir ama insanlarÄ±n Ã¼zerine salmak nedir? Resmen terÃ¶r, bu silah gibi kullanÄ±yorlar artÄ±k demek ki. O hayvanÄ± o hale getiren asÄ±l hayvandÄ±r. O hayvanÄ± o hale getirmese eÄŸitmese o hale getirmese hayvan bÃ¶yle yapar mÄ±? Ä°nsanlarÄ±n en yakÄ±n dostu kÃ¶pektir. En yakÄ±n dostu kÃ¶pek en bÃ¼yÃ¼k dÃ¼ÅŸmanÄ± haline getirmiÅŸ" dedi.

Ã–te yandan belediye ekipleri tarafÄ±ndan yakalanan Pitbull Sultangazi Hayvan BarÄ±naÄŸÄ±'nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.Â