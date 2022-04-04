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Sultangazi’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Sultangazi’de otomobilin çarptığı motosikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

04.04.2022 - 17:08 | | Emin YEŞİL - Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA)
Sultangazi’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM Otoyolu Sultangazi mevkiinde yaşandı. Yüksel Çalkam otomobili ile otoyoldan çıkış yapacağı sırada, sağ tarafında bulunan Rauf Kemal Gerz (56) idaresindeki motosiklete çarptı. Kazanın etkisi ile sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin ise kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Sultangazi’de otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

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