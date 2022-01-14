GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar yakalandı
HaberlerGündem Haberleri Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar yakalandı
ABONE OL

Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar yakalandı

İstanbul Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalan 2 kişi yakalandı.

14.01.2022 - 13:33 | | Ali Çağlar TINBEK/İSTANBUL,(DHA)
Sultangazi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği bisikleti çalanlar yakalandı

Olay 11 Ocak Salı günü Sultangazi Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen bisikletin çalındığı yönünde sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerin ardından polis ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlığın yapıldığı adres ve çevresinde güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bisikleti çalan kişilerin Enver G.(30) ve Burak A.(29) olduğu tespit etti. Şüpheliler bugün Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bisiklet ise bulunarak sahibine teslim edildi. Enver G. ve Burak A. polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bisikleti çaldıktan sonra olay yerinden uzaklaşma anı kameralarca görüntülendi.

 

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu

    İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu

    Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar

    Muharrem İnce: Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar

    Trükiye'nin ilk istihbarat gemisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Trükiye'nin ilk istihbarat gemisi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu

    İstanbul'da şasi numaraları değiştirilmiş cip operasyonu

    Sıradaki Haber
    SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı hepsini ilgilendiriyor! Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Resmen değişti artık zorunlu değil...

    SGK, SSK, Bağkur, emekli sandığı hepsini ilgilendiriyor! Emeklilik ile ilgili çok önemli karar! Resmen değişti artık zorunlu değil...

    Sıradaki Haber
    Türkiye'nin ilk Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk bugün hizmete giriyor

    Türkiye'nin ilk Test ve Eğitim Gemisi TCG Ufuk bugün hizmete giriyor

    Sıradaki Haber
    Ukrayna’nın devlete ait internet sitelerine siber saldırı

    Ukrayna’nın devlete ait internet sitelerine siber saldırı

    Sıradaki Haber