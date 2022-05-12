Sultanbeyli'de polisin şehit olduğu kazada 7 kişi gözaltına alındı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde meydana geldi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görevli motosikletli yunus polisleri Gökmen Baykara ve Hüseyin Duman, 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kişilerin olduğu otomobili takibe aldı. Otomobilin peşindeki polislerin olduğu motosiklet, Vedat Gökçe yönetimindeki TIR'la çarpıştı. Kazanın etkisiyle motosiklet metrelerce savruldu. Kazada ağır yaralanan Hüseyin Duman ve bacağında kırık oluşan Gökmen Baykara ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı polis memuru Hüseyin Duman hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M.A.A., otomobilin sahibi babası B.A., otomobilde bulunan Y.G., F.E.B., O.Ö. ve H.İ.E. ve TIR sürücüsü Vedat Gökçe olmak üzere toplam 7 işiyi gözaltına aldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis memuru Hüseyin Duman'ın şehit olduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 'Dur' ihtarına uymayan otomobilin bulvarda hızla ilerlediği, daha sonra otomobili takip eden motosikletli yunus polisleriyle TIR'ın çarpıştığı ve motosikletli yunus polislerinin metrelerce savrulduğu görülüyor. Şüphelilerin kaçtıkları otomobili terk etmeleri de bir başka güvenlik kamerasına yansıdı.