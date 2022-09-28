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Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikası alevlere teslim oldu

Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikası alevlere teslim oldu. Havalandırma boşluğundan çıkan yangın çatıya sıçradı. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

28.09.2022 - 21:19 | | İHA-DHA
Sultanbeyli’de çelik tencere fabrikası alevlere teslim oldu

Olay, Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, çelik tencere fabrikasının havalandırma boşluğunda çıkan yangın çatıya sıçradı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride bulunan çalışanları tahliye etti. Alevlere teslim olan çatıyı söndürmek için çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi.

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