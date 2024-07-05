SPK'dan 31 internet sitesine kapatma kararı
Sermaye Piyasası Kurulu, 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
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31 internet sitesi için kapatma talebi | Genel Haberler
Sermaye Piyasası Kurulu, 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.
Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:
https://www.4infx7.com
https://clientzone2.fourinfx1.com
https://olivemarkets225.com
https://my.olivemarkets225.com
https://my.demo.olivemarkets225.com
https://best6.forexasistaniniz.com
https://www.xmtrbroker.tech
https://my.xmtrbroker.tech
https://alcyatirim20.com
https://web7.alcglobaltrader.com
https://acc20.alcyatirim.app
https://persyatirim19.com
https://sca.persyatirim19.com
https://wt.persyatirim19.com
https://wt.omega-market8.com
https://acc4.ftrade.info
https://my.traderbox21.app
https://hesabim.klasfx223.com
https://klasfx223.com
https://www.hfm-tur10.com
https://register.hfm-tur10.com
https://my.hfm-tur10.com
https://web5.cgmfx.net
https://client4.cgmfx.co
https://wt.arosinvest24.com
https://wt.siruscapital26.com
https://winex-trd.co
https://user.winexpanel.com
https://trade.finansyatirim1.net
https://www.fxpro-group-tr.financial
https://direct.fxpro-group-tr.financial