SPK'dan 31 internet sitesine kapatma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

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31 internet sitesi için kapatma talebi | Genel Haberler

Sermaye Piyasası Kurulu, 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Türkiye’de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurtdışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99’uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına karar verdi.

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Hukuki işlem yapılmasına karar verilen internet siteleri şunlar:

https://www.4infx7.com

https://clientzone2.fourinfx1.com

https://olivemarkets225.com

https://my.olivemarkets225.com

https://my.demo.olivemarkets225.com

https://best6.forexasistaniniz.com

https://www.xmtrbroker.tech

https://my.xmtrbroker.tech

https://alcyatirim20.com

https://web7.alcglobaltrader.com

https://acc20.alcyatirim.app

https://persyatirim19.com

https://sca.persyatirim19.com

https://wt.persyatirim19.com

https://wt.omega-market8.com

https://acc4.ftrade.info

https://my.traderbox21.app

https://hesabim.klasfx223.com

https://klasfx223.com

https://www.hfm-tur10.com

https://register.hfm-tur10.com

https://my.hfm-tur10.com

https://web5.cgmfx.net

https://client4.cgmfx.co

https://wt.arosinvest24.com

https://wt.siruscapital26.com

https://winex-trd.co

https://user.winexpanel.com

https://trade.finansyatirim1.net

https://www.fxpro-group-tr.financial

https://direct.fxpro-group-tr.financial