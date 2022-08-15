SÃ¶zleÅŸmeli er, mayÄ±n arama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda ÅŸehit oldu

Osmaniye ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Åžemdinli ilÃ§esindeÂ Â Åžehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Atakan Ã‡akÄ±r, sabah saatlerinde Tekeli kÃ¶yÃ¼ yolu Ã¼zerinde mayÄ±n arama ve tarama faaliyeti sÄ±rasÄ±nda kendi silahÄ±nÄ±n ateÅŸ almasÄ± sonucunda karÄ±n bÃ¶lgesinden vurulmasÄ± sonucu ÅŸehit oldu.Â

Åžehit Ã‡akÄ±r'Ä±n acÄ± haberi, merkez KurtuluÅŸ Mahallesi'ndeki ailesine, askeri erkan ve diÄŸer yetkililer tarafÄ±ndan verildi.Â

Åžehit Ã‡akÄ±r'Ä±n, yarÄ±nÂ Asri MezarlÄ±k Camii'nde Ã¶ÄŸle namazÄ±na mÃ¼teakip yapÄ±lacak tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlanacaÄŸÄ± kaydedildi.Â

MSB'DEN AÃ‡IKLAMAÂ



Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hakkari Åžemdinli'deki Ã¼s bÃ¶lgesinde meydana gelen silah kazasÄ± sonucu Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Atakan Ã‡akÄ±r'Ä±n ÅŸehit olduÄŸunu duyurduÄŸu aÃ§Ä±klamada, "Åžemdinli'de bir Ã¼s bÃ¶lgemizde 15 AÄŸustos 2022 tarihinde kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Atakan Ã‡akÄ±r silah kazasÄ± sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiÅŸ, yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamayarak ÅŸehit olmuÅŸtur. Bizleri derin bir acÄ± ve Ã¼zÃ¼ntÃ¼ye boÄŸan bu olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden aziz ÅŸehidimize Allahâ€™tan rahmet, kederli ailesine, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri ile asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dileriz" dedi.

BAKAN AKAR'DAN TAZÄ°YE MESAJI



Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar da ÅŸehit Piyade SÃ¶zleÅŸmeli Er Atakan Ã‡akÄ±r iÃ§in taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. BakanlÄ±ÄŸÄ±n Twitter'daki hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan mesajÄ±nda Akar, "Kahraman silah arkadaÅŸÄ±mÄ±z, 15 AÄŸustos 2022 tarihinde ÅŸehit olmuÅŸtur. Kahraman ÅŸehidimize ÅŸahsÄ±m ve Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± mensuplarÄ± adÄ±na Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve sabÄ±r dilerim" dedi.