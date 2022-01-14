GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı
ABONE OL

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Malatya’da bir kişi, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

14.01.2022 - 23:11 | | İHA
Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir ilçesinde meydana gelen olayda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede ikamet eden bir şahsın, sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devlet büyüklerini kastederek küçük düşürücü ve aşağılayıcı fotoğraflar ile Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespiti üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı doğrultusunda şahsın yakalanması için çalışma başlatan ekipler kimliği tespit edilen şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

GÜNCEL HABERLER

YSK tek tek açıkladı! İşte seçime girecek partiler...

YSK tek tek açıkladı! İşte seçime girecek partiler...

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete gözaltı

2 yaşındaki Ayşenur'un ölümünde kan donduran detaylar

2 yaşındaki Ayşenur'un ölümünde kan donduran detaylar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YSK tek tek açıkladı! İşte seçime girecek partiler...

YSK tek tek açıkladı! İşte seçime girecek partiler...

Sıradaki Haber
Almanya bu Türk gencini konuşuyor! Hükümet harekete geçti, başbakandan özel ödül

Almanya bu Türk gencini konuşuyor! Hükümet harekete geçti, başbakandan özel ödül

Sıradaki Haber
Fiyatlara zam kararı! Ücretlendirme değişti: İlkokul, ortaokul ve liselerde...

Fiyatlara zam kararı! Ücretlendirme değişti: İlkokul, ortaokul ve liselerde...

Sıradaki Haber
Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli maaşı ne kadar oldu, bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım 2022?

Sıradaki Haber