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Sosyal medyada yayılıyor! Çocuk avına çıktılar, sanal anne-baba akımı

Sosyal medyada başlayan 'sanal anne ve baba' akımı çocukları tehdit ediyor. Yeni başlayan akımda sanal anne ve babalar, çocukların ilk önce güvenini ardından sevgisini kazanıyor. Sanal anne-baba sonra da her istediklerini çocuklara yaptırabiliyor, tehlike de böyle başlıyor. 20'li ve 30'lu yaşlardaki gençlerden oluşan sanal anne ve babalara karşı uzman isimler ebeveynleri uyardı.

24.04.2023 - 09:19 |
Sosyal medyada yayılıyor! Çocuk avına çıktılar, sanal anne-baba akımı

Sosyal medyada yeni bir akım başladı. Sanal anne ve baba akımı büyük bir tehlike oluşturuyor. 20'li ve 30'lu yaşlardaki siber zorbalar, internet üzerinden çocuklara ulaşıyor, sonra da 'Ben senin sanal annenim veya babanım' diyerek çocuklara önce güven verip ardından manipüle ediyor. Bu akıma karşı uzman isimler, aileleri, uyardı.

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İNTERNETTE ÇOCUK AVINA ÇIKTILAR

Sosyal medyada yeni bir akım başladı, anne ve babaların yüreği ağzına geldi. Siber zorbalar şimdi de 'sanal anne-baba' kılığına girdi, internette çocuk avına çıktı. 'Ben senin anne veya babanım' diye hitap ediyorlar çocuklara, sempati ve samimi davranıp yasaklar koymuyorlar. Bu sayede önce çocukların güvenini ardından da sevgisini kazanıyorlar. Sanal anne-baba sonra da her istediklerini çocuklara yaptırabiliyor, tehlike de böyle başlıyor. Bu anne ve babalar da sanal platformadaki 20'li ve 30'lu yaşlardaki gençlerden oluşuyor. Anne ve babaları korkutan sanal tehlikeye karşı uzman isimlerden 'Kontrolü elden bırakmayın' uyarısı geldi.

"İLK DEFA DUYDUM"

Bir vatandaş, "Ürkütücü geldi kulağa. İlk defa duydum. Mümkün oldukça çocuğu sanal alemden uzak tutmak gerekiyor" diye konuştu.

"EN ÇOK UĞRAK YERLERİ..."

Kanal D Haber'in haberine göre Siber Güvenlik ve Bilişim Uzmanı Dinçer Karaca, "Sempatik başlayan ilişki bir süre sonra siber zorbalığa doğru gidiyor. Online oynanan oyunlardaki chat ortamları, sanal anne ve babaların en çok uğrak yerlerinden bir tanesi durumunda" dedi.

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