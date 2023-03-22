Sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirenlere operasyon: 11 gözaltı
Gaziantep'te polisin düzenlediği operasyonda sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdiği belirtilen 11 kişi, gözaltına alındı.
22.03.2023 - 14:16 | | DHA
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada uyuşturucu kullanımını özendirdiği tespit edilen 11 şüpheliyi tespit etti.
Ekipler, belirlenen adreslere baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.