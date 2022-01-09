GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemSosyal medyada rezalet! Canlı yayında uyuşturucu kullandılar
HaberlerGündem Haberleri Sosyal medyada rezalet! Canlı yayında uyuşturucu kullandılar
ABONE OL

Sosyal medyada rezalet! Canlı yayında uyuşturucu kullandılar

Bursa'da biri kadın 2 kişi, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın açarak, uyuşturucu madde kullandı. Yayını izleyen vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen polis, Azra S.(19) ve Emre S. (23)'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

09.01.2022 - 18:22 | | Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Sosyal medyada rezalet! Canlı yayında uyuşturucu kullandılar

Olay İnegöl ilçesinde dün meydana geldi. Sosyal medya üzerinden canlı yayın başlatan biri kadın 2 kişi, uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Yayını izleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, iki kişinin peşine düştü. Adresleri belirlenen Azra S. ve Emre S. gözaltına alındı. Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından 'uyuşturucu kullanımına özendirme' suçundan adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emre S.'nin uyuşturucu kullanımı ve ticaretinden 15 ayrı, Azra S.'nin ise uyuşturucu kullanmaktan dolayı 3 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

GÜNCEL HABERLER

Türkiye ile Katar arasında kritik görüşme!

Türkiye ile Katar arasında kritik görüşme!

9 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

9 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Kredi kartlarıyla ilgili flaş gelişme! Rekor kırıldı, gıda ve market alışverişlerinde...

Kredi kartlarıyla ilgili flaş gelişme! Rekor kırıldı, gıda ve market alışverişlerinde...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye ile Katar arasında kritik görüşme!

Türkiye ile Katar arasında kritik görüşme!

Sıradaki Haber
Kredi kartlarıyla ilgili flaş gelişme! Rekor kırıldı, gıda ve market alışverişlerinde...

Kredi kartlarıyla ilgili flaş gelişme! Rekor kırıldı, gıda ve market alışverişlerinde...

Sıradaki Haber
Afgan bebekle ilgili flaş gelişme! ABD askerlerine teslim edilmişti...

Afgan bebekle ilgili flaş gelişme! ABD askerlerine teslim edilmişti...

Sıradaki Haber
EYT çıkacak mı? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT’de son gelişmeler!

EYT çıkacak mı? EYT Meclis’e ne zaman gelecek? EYT’de son gelişmeler!

Sıradaki Haber