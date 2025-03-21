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Sosyal medyada gündem olan dilenciye operasyon! Yakayı ele verdi

21.03.2025 - 11:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Sosyal medyada gündem olan dilenciye operasyon! Yakayı ele verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada lüks telefonlu dilenci olarak gündeme gelen A.G. isimli kadını yakaladı.

Mardin'de değeri yaklaşık 100 bin TL olan telefonuyla sosyal medyada gündem olan kadın dilenci, Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından yakalanarak kent dışına çıkarıldı.

Sosyal medyada gündem olan dilenciye operasyon Yakayı ele verdi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Vali Yardımcısı Fatih Eroğlu'nun talimatları ile harekete geçen Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürekli yer değiştiren ve İl dışından Mardin'e gelen A.G. isimli kadına "Kabahatler Kanunun 33 Maddesine" göre idari para cezası keserek kent dışına çıkardı.

Dilencinin elinde 100 bin TL'lik telefon var! Onu görenler hayrete düştü

Dilencinin elinde 100 bin TL'lik telefon var! Onu görenler hayrete düştü
Dilencinin elinde 100 bin TL'lik telefon var! Onu görenler hayrete düştü

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