Olay, 17 KasÄ±mÂ gecesi,Â Bafra ilÃ§esi Ä°smet PaÅŸa Mahallesi'nde meydana geldi. SongÃ¼l DeÄŸirmenci'den haber alamayan yakÄ±nlarÄ±, polise haber verdi. Ä°hbarla adrese giden ekipler, kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§ilingire aÃ§tÄ±rÄ±p girdiÄŸi evde, DeÄŸirmenci'nin cansÄ±z bedeni ile karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. DeÄŸirmenci'nin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle ilgili soruÅŸturma baÅŸlatan ekipler, saat 01.30 sÄ±ralarÄ±nda binadan Ã§Ä±kan ÅŸÃ¼pheliyi tespit etti.

YapÄ±lan incelemede ÅŸÃ¼phelinin, Nami IÅŸÄ±k olduÄŸu belirlendi. Kamu kurumundaÂ Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen IÅŸÄ±k, iÅŸ yerinde yakalanarak, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sorgusunda DeÄŸirmenci'yi boÄŸarak Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ itiraf eden IÅŸÄ±k, sevk edildiÄŸi adliyede Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hakimlikÃ§e tutuklandÄ±.

'Ã–LDÃœRMEYÄ° PLANLAMIÅžTIM'

Kentte 1 yÄ±l Ã¶nce eÅŸinden boÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirlenenÂ Nami IÅŸÄ±k'Ä±n,Â SongÃ¼l DeÄŸirmenci ile arkadaÅŸlÄ±k kurmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve son zamanlarda aralarÄ±nda sorunlar Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â IÅŸÄ±k'Ä±n savcÄ±lÄ±kta verdiÄŸi ifadesinde de "Beni maddi ve manevi olarak bitirdi. Ã–ldÃ¼rmeyi planlamÄ±ÅŸtÄ±m"Â dediÄŸi belirtildi.Â