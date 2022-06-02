Oy oranları ortaya çıktı, fark açıldı! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş, İmamoğlu...

Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM), 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehirde 8 bin 200 kişiyle yaptıkları kapsamlı anketin sonuçlarını açıkladı.

ERDOĞAN BÜYÜK FARK ATTI

Ankette katılımcılara, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci en iyi yönetecek ismin kim olduğu sorusu yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 47,1'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını diyenlerin oranı yüzde 17,1, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyenlerin oranı ise yüzde 11'de kaldı.

2023'TE ERDOĞAN'I ADAY GÖRMEK İSTİYORLAR

Katılımcılara, 2023 seçimlerinde aday görmek istedikleri isim de soruldu. Bu soruya yüzde 36,3 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 15,1 Ekrem İmamoğlu, yüzde 14,2 Kemal Kılıçdaroğlu yanıtı geldi.

CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE

Son olarak, "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34,8'i AK Parti, yüzde 25,2'si CHP, yüzde 12,9'u ise MHP yanıtını verdi. Ankette HDP yüzde 10,2 ile 4'üncü, İYİ Parti ise 10,1 ile 5'inci sırada yer aldı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 47,7 oy toplarken Millet İttifakı da yüzde 35,3 oy alabildi.