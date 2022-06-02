Oy oranları ortaya çıktı, fark açıldı! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener, Yavaş, İmamoğlu...
Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken araştırma şirketleri de peş peşe anket sonuçlarını paylaşıyor. Bu kapsamda Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM) 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehirde 8 bin 200 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, Türkiye'yi bu süreçte en iyi yönetecek isim kim sorusuna açık ara farkla Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtı verilirken ankete katılanların yüzde 36,3'ü 2023 seçimlerinde Erdoğan'ı aday görmek istediklerini ifade etti. Erdoğan'a en yakın isim ise yüzde 15,1 ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Anadolu Stratejik Planlama ve Araştırma Merkezi (ASPAM), 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında 30 büyükşehirde 8 bin 200 kişiyle yaptıkları kapsamlı anketin sonuçlarını açıkladı.
ERDOĞAN BÜYÜK FARK ATTI
Ankette katılımcılara, Türkiye'nin içinde bulunduğu süreci en iyi yönetecek ismin kim olduğu sorusu yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 47,1'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını diyenlerin oranı yüzde 17,1, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener diyenlerin oranı ise yüzde 11'de kaldı.
2023'TE ERDOĞAN'I ADAY GÖRMEK İSTİYORLAR
Katılımcılara, 2023 seçimlerinde aday görmek istedikleri isim de soruldu. Bu soruya yüzde 36,3 Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 15,1 Ekrem İmamoğlu, yüzde 14,2 Kemal Kılıçdaroğlu yanıtı geldi.
CUMHUR İTTİFAKI AÇIK ARA ÖNDE
Son olarak, "Pazar günü seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 34,8'i AK Parti, yüzde 25,2'si CHP, yüzde 12,9'u ise MHP yanıtını verdi. Ankette HDP yüzde 10,2 ile 4'üncü, İYİ Parti ise 10,1 ile 5'inci sırada yer aldı. Buna göre Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 47,7 oy toplarken Millet İttifakı da yüzde 35,3 oy alabildi.