Son dakika... Instagram'a erişim engeli getirildi! Instagram çöktü mü? Instagram'a erişim sağlanamıyor

Popüler sosyal medya platformu Instagram'a bu sabah giriş yapamayan kullanıcılar 'Instagram çöktü mü?' sorusuna yanıt aradı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Instagram'a bu sabah erişim engeli getirildi.

Karar sonrası Türkiye'den Instagram'a erişim sağlanamıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde erişim engelinin süresine ilişkin bilgi yer almıyor.