AFAD'Ä±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, saat 14.48'de merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi olan 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. Depremin, 18,76 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ege Denizi'nde GÃ¶kÃ§eada aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 14.48'de 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. GeliÅŸmeleri takip ediyoruz" denildi. Deprem Ã‡anakkale ve ilÃ§elerinde hafifÂ ÅŸekilde hissedildi.

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