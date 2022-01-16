Son dakika... Ege Denizi'nde 5,3 büyüklüÄŸünde deprem
Afet ve Acil Durum YÃ¶netimi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (AFAD), Ã‡anakkale'nin GÃ¶kÃ§eada ilÃ§esine 125 kilometre uzaklÄ±kta Ege Denizi aÃ§Ä±klarÄ±nda 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
16.01.2022 - 15:03 |
AFAD'Ä±n internet sitesinde yer alan bilgiye gÃ¶re, saat 14.48'de merkez Ã¼ssÃ¼ Ege Denizi olan 5.3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem kaydedildi. Depremin, 18,76 kilometre derinlikte meydana geldiÄŸi belirlendi. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ege Denizi'nde GÃ¶kÃ§eada aÃ§Ä±klarÄ±nda saat 14.48'de 5,3 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde bir deprem meydana geldi. GeliÅŸmeleri takip ediyoruz" denildi. Deprem Ã‡anakkale ve ilÃ§elerinde hafifÂ ÅŸekilde hissedildi.
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