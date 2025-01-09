Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü

Suriyeli kardeşlerimiz sadece sınır kapılarımızı değil, gönül kapılarımızı açtık. Çünkü bizim tarihimizde kültürümüzde zorda kalanlara sırt çevirmeyi değil el uzatmayı gerektiriyor. Bugün itibarıyla 2 milyon 880 bin Suriyeli bulunuyor. Onurlu, güvenli bir şekilde geri dönüşleri devam ediyor.

Son bir ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkelerine düzenli bir şekilde dönüş yaptılar. Bu dönen Suriyeli kardeşlerimizin 9 bin 729 aile olduğunu, bu ailelerin de toplamının 41 bin 437 olduğu, geriye kalan 11 bin 185 Suriyelinin de tek giden kişilerden oluşuyor.