Soma'daki orman yangÄ±nÄ± 12 saatte kontrol altÄ±nda

Soma ilÃ§esine baÄŸlÄ± DeniÅŸ Mahallesi'nde dÃ¼n saat 19.30 sÄ±ralarÄ±ndaÂ henÃ¼z bilinmeyen bir nedenle orman yangÄ±nÄ± Ã§Ä±ktÄ±. BÃ¶lgedeki ÅŸiddetli rÃ¼zgarÄ±n etkisiyle yangÄ±n kÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼k bir alana yayÄ±ldÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine yangÄ±na ilk mÃ¼dahaleyi Soma Orman Ä°ÅŸletme MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri yaptÄ±. Ä°zmir Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â 50 arazÃ¶z, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve 4 yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri ile havadan yangÄ±na mÃ¼dahahale etti. BÃ¶lgede havanÄ±n kararmasÄ±yla, mÃ¼cadeleye 2 gece gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rme helikopteri de destek verdi. YangÄ±n, 12 saatlik Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan sabah 07.30 sÄ±ralarÄ±nda kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶lgede soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rerken, zarar gÃ¶ren alanÄ±n Ã¶lÃ§Ã¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

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