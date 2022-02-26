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Slovakya nerede, nüfusu kaç, NATO üyesi mi? Slovakya askeri gücü ve Slovakya’nın haritada üzerindeki konumu!

Slovakya Hükümeti, Ukrayna'dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan etti. Peki, Slovakya nerede, Slovakya’nın haritada üzerindeki konumu nasıl? Slovakya askeri gücü ne, nüfusu kaç?

26.02.2022 - 17:47 |
Slovakya nerede, nüfusu kaç, NATO üyesi mi? Slovakya askeri gücü ve Slovakya’nın haritada üzerindeki konumu!

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesine yönelik askeri harekatı üçüncü gününde devam ederken, Slovakya Hükümeti, Ukrayna'dan gelen çok sayıda kişi nedeniyle OHAL ilan etti. Peki, Slovakya nerede, nüfusu kaç? Slovakya askeri gücü ve Slovakya’nın haritada üzerindeki konumu…

Slovakya nerede, haritadaki konumu?

Slovakya, orta Avrupa'nın doğusunda yer alan bir ülkedir ve komşuları batıda Çek Cumhuriyeti ve Avusturya, kuzeyde Polonya, doğuda Ukrayna ve güneyde Macaristan'dır. Karpat Dağları ülkenin kuzey yarısı boyunca uzanır.

Slovakya nerede, nüfusu kaç, NATO üyesi mi Slovakya askeri gücü ve Slovakya’nın haritada üzerindeki konumu

Slovakya askeri gücü ne, NATO’ya üye mi?

Slovak Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Slovakya'yı dışarıdan gelebilecek askeri tehditlere karşı korumakla görevli silahlı kuvvetlerdir. Kara ve Hava kuvvetlerinden oluşmaktadır. Ülkenin denize kıyısı olmadığından deniz kuvvetleri bulunmamaktadır. Silahlı kuvvetlerin toplam 14,000 personeli bulunmaktadır. Slovakya Mart 2004'te NATO'ya üye oldu. 2006 yılından itibaren tamamen profesyonel askerlerden oluşmaktadır.

Slovakya'nın nüfusu kaç?

2020 verilerine göre  Slovakya'nın tahmini nüfusu 5.459.642'dir. 

 

 

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