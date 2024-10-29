Siyasilerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Siyasilerin 29 Ekim paylaşımları şu şekilde:

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde, Türkiye Yüzyılı hedefiyle, geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerliyor, ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhu, millî egemenliktir."

Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken, kuruluştan bugüne süregelen kazanımlarımızın kıymetini daha derinden hissediyoruz.

Cumhuriyet, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatıdır. Bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşımıza eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistemdir.

Cumhuriyet'in ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir.

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Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır.

Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz.

Milletimizin her bir ferdinin egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir.

"Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hâkim kıldığı en esaslı kazanımımızdır.

Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak Güçlü ve Büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: Bizim Cumhuriyet'imiz, bedeli Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da, bedeli Afyon ovalarında şehitlerimizin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir.

Cumhuriyet; “Büyük ve Güçlü Türkiye”nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır.

Bu kutlu günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyet’imizin kuruluşunun 101. yılı kutlu olsun.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN: Bugün 101. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetimizin çatısı altında, Türkiye Yüzyılı’nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğu gibi adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla müreffeh yarınlarımızın teminatıdır. Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, millî ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir.

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Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı’nda millî bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın birlik ve beraberliğimizi yüceltmesini, farkındalığımızı ve iştiyakımızı artırmasını diliyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yâd ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

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