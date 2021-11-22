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Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaştığı için görevden uzaklaştırıldı!

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri paylaşan polis memuru görevden uzaklaştırıldı.

22.11.2021 - 18:42 | | AA
Siyasetçiye ait kişisel verileri paylaştığı için görevden uzaklaştırıldı!

Antalya'da bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığı iddiasıyla bir polis memurunun görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, müdürlük kadrosunda görevli polis memurunun bir siyasetçiye ait kişisel verileri usulsüz şekilde sorguladığı ve başkaları ile paylaştığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak, soruşturmanın selameti açısından görevden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

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