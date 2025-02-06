Sivas'ta yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı: 1 ölü, 13 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında E-80 yolu Gölova ilçesi Çobanlı mevkisinde meydana geldi. Iğdır’dan İstanbul’a gitmekte olan V.A. yönetimindeki 34 ARS 576 plakalı Aras firmasına ait yolcu otobüsü, park halinde bulunan 41 ABN 013 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada şoför ve otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Sivas’taki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Otobüs şoförü V.A., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)