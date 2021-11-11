Sivas'ta 'link dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±' operasyonu: 6 kiÅŸi tutuklandÄ±

Sivas Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±ylaÂ biliÅŸim sistemlerini kullanarak dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± veÂ bu yolla haksÄ±z kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tespit edilen kiÅŸilere yÃ¶nelik Siber SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

KullanÄ±cÄ±larÄ±n sosyal medya hesaplarÄ±nÄ±Â 'link' yollamak sureti ile ele geÃ§iren ve bu hesaplar Ã¼zerinden dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±klarÄ± tespit edilenÂ 8 ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in Sivas merkezli Mersin, Bursa ve Ä°stanbul illerinde polis ekiplerince operasyon dÃ¼zenlendi.

13 farklÄ± adrese eÅŸ zamanlÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 8 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheliler emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi. ÅžÃ¼phelilerden 6'sÄ± Ã§Ä±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. 2Â ÅŸÃ¼pheli ise tutuksuz yargÄ±lanmak Ã¼zere serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.