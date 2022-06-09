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Sivas’ta hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış!

Sivas kent merkezinde otomobili suya gömülen vatandaş yaşadığı korku dolu anları anlattı.

09.06.2022 - 02:12 | | İHA
Sivas’ta hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış!

Meteoroloji tarafından sağanak yağışlar nedeniyle sarı kodlu uyarı verilen illerden Sivas’ta yağış etkili oldu. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı bağlantı köprüsünde su baskını nedeni ile bir otomobil sürücüsü mahsur kaldı. Kendi imkanları ile araçtan kurtulan Recep Erçin yaşadığı korku dolu anları anlattı. Erçin, “Boğazıma kadar su içerisinde idim. Bir anda otomobilin kapılarını açmayı başardım kendimi zor kurtardım” dedi.

Sivas’ta hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağış

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Şiddetli yağmur Fatih Mahallesinde ise su baskınlarına neden oldu. Alt yapı hattının yoğun yağışın etkisi ile patlaması sonucu taşan su bir apartmanın bodrumuna doldu. Asfalt yolda ise çökme meydana geldi. Ekipler suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

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