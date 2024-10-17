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Sivas'ta art arda iki deprem! AFAD duyurdu

Sivas'ta 10 dakika arayla iki deprem meydana geldi. Kent saat 11.29'da yaşanan 4.7'lik depremin ardından 11.39'da bu kez 4.1 ile sallandı. İşte detaylar...

17.10.2024 - 11:39 |
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Sivas kent merkezinde on dakika arayla iki deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Sivas’ta saat 11.29’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem şehirde hafif şekilde hissedildi.

İlk depremin şoku atlatılmazken yine kent merkezinde on dakika sonra ikinci bir deprem daha meydana geldi. Saat 11.39’da 4.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem yerin 22.98 kilometre altında gerçekleşti.

Sivasta art arda iki deprem AFAD duyurdu

BAKAN YERLİKAYA'DAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Sivas’ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

 

 

 

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