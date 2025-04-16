Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Ameliyat sonrası açıklamalar peş peşe geldi, işte son durumu

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Önder'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

HASTANE BAŞHEKİM ÇİFTÇİ: KALPTEN ÇIKAN EN BÜYÜK DAMAR YIRTILDI

Önder'in tedavi olduğu hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi: Ameliyat 23.30'da başladı. Tüm kardiyoloji ekibimiz burada. Maalesef kalpten çıkan en büyük damar yırtıldı. Hayati tehlike devam ediyor. Zor bir ameliyat. Ameliyatın 7-8 saat sürmesi bekleniyor.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN AMELİYATI SONA ERDİ

CNN TÜRK Muhabiri Merve Tokaz, Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatının saat 06:30 sıralarında bittiğini belirtti.

AMELİYAT 7 SAAT SÜRDÜ

Merve Tokaz, Sırrı Süreyya Önder'in son sağlık durumunu aktarırken, ‘Şu an gözlem altında, yoğun bakıma alınmış değil. Doktorlar bir saat kadar ameliyathanede durumunu gözlemleyecek. DEM Partili Tülah Hatimoğlulları ve Pervin Buldan’ın ifadeleri. Herkesin gözü kulağı Sırrı Süreyya Önder'den gelecek iyi bir haberde. 7 saat boyunca Sırrı Süreyya Önder operasyondaydı.’ ifadelerini kullandı.

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DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Önder'in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi haberlerini almak için sağlık durumunu titizlikle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

HATİMOĞULLARI: İNANIYORUZ Kİ BU SÜRECİ DE ATLATACAK

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ve Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneye geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları,"Meclis Başkanvekili, DEM Parti milletvekilimiz ve aynı zamanda İmralı Heyeti üyemiz sevgili Sırrı Süreyya Önder, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası çağrılan ambulansla ilk müdahalesi yapılarak hastaneye getirildi. Hastanede aort damarının yırtıldığı tespit edildi ve acilen ameliyata alındı. Saatlerdir ameliyatta; ameliyatın uzun süreceğini bekliyoruz. Doktorların bize verdiği bilgi bu yönde.

Bu süreçte başta siz değerli basın emekçileri ve halkımız olmak üzere; sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, buraya gelen Sayın Vali’ye, telefonla arayarak ilgilenen siyasi parti başkanlarına, milletvekili arkadaşlarımıza ve halkımıza çok teşekkür ediyoruz.

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Sırrı Süreyya Önder bugüne kadar çok badire atlattı. İnanıyoruz ki bu süreci de atlatacak. Bu ameliyattan da sağlıklı bir şekilde çıkacağına ve yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ DEM PARTİ'DEN BAKIRHAN'I ARADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp krizi geçirdiği için ameliyata alınan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuyla ilgili hastaneden detaylı bilgi aldı. Bahçeli, Tuncer Bakırhan’ı da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI: TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE

Önder'in son durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." denildi.

ÖNDER'İN KARDEŞİ ALİ FUAT ÖNDER: BİZ DE OLUMLU HABER BEKLİYORUZ

Önder'in sağlık durumunu yakından takip eden kardeşi Ali Fuat Önder, "Ameliyatı devam ediyor, biz de olumlu haber bekliyoruz. Ameliyatın ne kadar süreceği belli değil ama tahmini 8-9 saat gibi sürebilir şeklinde bilgi var" dedi.

STANBUL VALİSİ GÜL: 6-7 SAATLİK SÜRMESİ BEKLENEN BİR AMELİYATA GİRDİ

Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu hastanede yakından takip eden İstanbul Valisi Davut Gül, Önder'in durumu ile ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "112'ye 22.10 itibarıyla ihbar geliyor, dolayısıyla ambulansın alıp hastaneye getirilmesi yaklaşık olarak 22.40 gibi hastaneye getiriyor. Biz de 22.50 sularında hastaneye geldik. İl Sağlık Müdürümüz, Hastane Başhekimimiz, rektörümüz olayın ilk anından itibaren sağlık görevlilerimiz müdahalede bulundular. Şu an ameliyatta, yaklaşık olarak 6-7 saatlik sürmesi beklenen bir ameliyata girdi. Sabaha karşı ameliyatın neticesi ile durumu hocalarımız sizlerle paylaşacaktır. Olayın ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, MHP Genel Başkanımız, Sağlık Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve diğer devlet büyüklerimiz mesele ile yakinen ilgilendi. Bu aşamadan sonra dua edip ameliyatın neticesini beklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Son dakika... Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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'ŞU ANDA BÜYÜK BİR AMELİYATTA'

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, "İlk bize çağrı gelince hızlı bir şekilde ambulansta müdahale yaptık. Ekip de hazır olduğundan dolayı buraya naklini gerçekleştirdik. Şu anda büyük bir ameliyatta" dedi.

'HASTAMIZIN HAYATİ TEHLİKESİ HALA DEVAM EDİYOR'

Tıbbi Süreçlerden Sorumlu Rektör Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, "Ameliyat 23.30'da başladı ve tüm ekibimiz buradaydı. Maalesef hayati, bizim kalpten çıkan en büyük ana damarın yırtılması, büyük bir ameliyat. Bizim kalp hastalıkları içerisindeki en büyük ameliyatlarımızdan birisi. O yüzden hastamızın hayati tehlikesi hala devam ediyor. Ameliyat 7-8 saat sürecek bir ameliyat" diye konuştu.

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu: TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e kalpten çıkan ana damarda meydana gelen yırtılma nedeniyle cerrahi müdahale yapılmaktadır. Ameliyat süreci devam etmekte olup durumu yakından takip edilmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan TBMM Başkanvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut: Sırrı Süreyya Önder’e acil şifa diliyorum. Dualarımız onunla.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek: Çok geçmiş olsun... Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan, TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını diliyorum.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: Geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e acil şifalar diliyorum.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyoruz

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

YAVUZ BİNGÖL: 30 YILLIK DOSTUM

Sanatçı Yavuz Bingöl, hastaneye kaldırılan Sırrı Süreyya Önder'i ziyarete geldi.

CNN Türk'e konuşan Bingöl: Durumu kritik, herkes dua etsin. Önceki gün 4 kişi görüntülü telefon görüşmesi yaptık. Güldük, eğlendik, türkü söyledik... 30 yıllık dostum o benim. Sırrı'ya gerçekten çok ihtiyaç var çözüm sürecinde. İnşallah sağlıklı çıkar. Biz kanser olduğunu biliyorduk ama hastalığının detaylarını bizimle hiç paylaşmadı.