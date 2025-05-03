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Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakımda olan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybetti.

• 03 Mayıs 2025 - 16:30 • Son Güncelleme:
• 03 Mayıs 2025 - 16:30 • Son Güncelleme:
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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

2Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Hastaneden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir" denildi. Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

3SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.

4Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.

5Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

6Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.

712 SAAT SÜREN AĞIR AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM SÜRECİ

12 SAAT SÜREN AĞIR AMELİYAT VE YOĞUN BAKIM SÜRECİ

12 saat süren ağır bir ameliyat geçiren Önder, o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Doktorlar, bu ameliyattan üç gün sonra Önder'in göğsünü bir kez daha açmıştı.

8Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

Gördükleri iyileşmeye dikkat çeken doktorlar, "Sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda." açıklamasını yapmıştı.Yoğun bakım tedavisinin 13'üncü gününde yapılan açıklamada ise Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu, reflekslerinin azaldığı kaydedilmişti.