GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemŞırnak'ta yıldırımın isabet ettiği 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu
HaberlerGündem Haberleri Şırnak'ta yıldırımın isabet ettiği 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

Şırnak'ta yıldırımın isabet ettiği 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

11.06.2025 - 18:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA- Foto Arşiv-AA

Şırnak'ta yıldırımın isabet ettiği 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yıldırım isabet eden 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Boyuncuk köyünde hayvan otlatan Abdulhakim Öner, aniden bastıran yağış sonrası köye dönmeye karar verdi.

Köye yakın bölgeye düşen yıldırımın isabet ettiği sürüdeki 95 küçükbaş hayvan telef oldu.

Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çobanın zarar görmediği olay sonrası ilçe Tarım Müdürlüğü ekipleri köye gelerek zarar tespit çalışması başlattı.

 

Güncel Haberler

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Madleen'deki Türk vatandaşı, İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edilecek
#Gündem

Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Madleen'deki Türk vatandaşı, İsrail'den Almanya'ya sınır dışı edilecek

Gaziantep'in meşhur yemeği artık yazın da tercih ediliyor! Porsiyonu 290 liradan satılıyor
#Gündem

Gaziantep'in meşhur yemeği artık yazın da tercih ediliyor! Porsiyonu 290 liradan satılıyor

Afyonkarahisar'da kadınların ürettiği doğal ve katkısız ürünler zincir markette satılacak
#Gündem

Afyonkarahisar'da kadınların ürettiği doğal ve katkısız ürünler zincir markette satılacak