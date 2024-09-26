GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Şırnak'ta yaralı gri balıkçıl tedavi altına alındı

Şırnak'ta yaralı gri balıkçıl tedavi altına alındı

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı olarak bulunan gri balıkçıl kuşunu tedavi altına aldı.

26.09.2024 - 11:58 | | İHA
Şırnak'ta yaralı gri balıkçıl tedavi altına alındı

Şırnak’ta duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirildi. Harekete geçen Şırnak DKMP ekipleri yaralı gri balıkçıl kuşunu yaşam alanından alarak Acil Müdahale Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına aldı.Şırnak’ta duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirildi. Harekete geçen Şırnak DKMP ekipleri yaralı gri balıkçıl kuşunu yaşam alanından alarak Acil Müdahale Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına aldı.Yaralı gri balıkçıl kuşunun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Sabri Ülker Vakfı'nda ödül töreni: Bilim Ödülü ‘Kök Hücre Biyolojisi’ alanına gitti

    Sabri Ülker Vakfı'nda ödül töreni: Bilim Ödülü ‘Kök Hücre Biyolojisi’ alanına gitti

    Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına "hakim durum" uyarısı

    Rekabet Kurumu Başkanı Küle'den fındık piyasasına "hakim durum" uyarısı

    Ege'nin Kapadokya'sı Manisa'dan bulunan Kula Peribacaları görenleri hayran bırakıyor

    Ege'nin Kapadokya'sı Manisa'dan bulunan Kula Peribacaları görenleri hayran bırakıyor