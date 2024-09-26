Şırnak'ta yaralı gri balıkçıl tedavi altına alındı

Şırnak’ta duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirildi. Harekete geçen Şırnak DKMP ekipleri yaralı gri balıkçıl kuşunu yaşam alanından alarak Acil Müdahale Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına aldı.Şırnak’ta duyarlı bir vatandaş tarafından yaralı halde bulunan gri balıkçıl kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekiplerine bildirildi. Harekete geçen Şırnak DKMP ekipleri yaralı gri balıkçıl kuşunu yaşam alanından alarak Acil Müdahale Tedavi ve Rehabilitasyon Ünitesinde tedavi altına aldı.Yaralı gri balıkçıl kuşunun tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.