Şirinevler'de patlama meydana geldi! Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi

Bölgeden ilk bilgileri aktaran CNN TÜRK muhabiri Emel Telli, "Dumanlar gökyüzünü kaplamış durumda. 4-5 katlı bir binada meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi geldi. Görüntüler vatandaşlar tarafından anbean kayda alındı. Patlamanın olduğu kat tamamen yıkılmış durumda. Patlama doğal gaz kaynaklı. Yaralı ya da ölü olduğuna dair net bilgi yok. Patlama binanın en üst katında oldu." ifadelerini kullandı.

VALİLİK: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bahçelievler Şirinevler'de 6 katlı bir binada patlama meydana geldi. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 4 kişi de yaralandı. Patlamaya ilişkin İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bahçelievler İlçesi Şirinevler Mahallesi’nde bir binada meydana gelen ve doğalgaz sıkışması kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş, 2’si ağır toplam 4 kişi de yaralanmıştır" denildi

PATLAMADA 1 CAN KAYBI

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "1 vatandaşımızın rahmetli olduğu, 2 yaralı bilgisi geldi. Ben de duydum, büyük bir ses geldi. 1 kilometre öteye kadar ses geldi. Sesi ben de duydum, odamdaydım. Üzücü bir olay, büyük geçmiş olsun diyorum." dedi.